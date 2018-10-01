В бусі, який наїхав на волинського поліцейського, знайшли контрабанду





Про це повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону, -



За інформацією співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби на околиці Володимира правоохоронці зупинили транспортний засіб марки «Фольксваген» під керуванням громадянина України.



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Водій вказаного автомобіля на вимогу працівників Національної поліції не зупинився, у зв’язку з чим, екіпажем поліціянтів здійснено переслідування автомобіля. Після чого зловмисник здійснив наїзд на співробітника Національної поліції, та вході проведення оперативних дій автомобіль був зупинений.



Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили сигарети загальною кількість 17500 пачок цигарок марки «Фест» з білоруськими акцизними марками. На теперішній час проводяться оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.



Відео з місця події опублікував на своїй сторінці в фейсбук Андрій Семенчук.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го квітня міжвідомчою групою за участі поліції, СБУ, прикордонників та прокуратури у Володимирі-Волинському затримали бус «Фольксваген». Водій на вимогу поліції не зупинився і наїхав на правоохоронця. Поліція переслідувала водія до центру міста. Бугу стало відомо, що у бусі було 17,5 тисяч пачок цигарок.Про це повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону, - інформує БУГ.За інформацією співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби на околиці Володимира правоохоронці зупинили транспортний засіб марки «Фольксваген» під керуванням громадянина України.Водій вказаного автомобіля на вимогу працівників Національної поліції не зупинився, у зв’язку з чим, екіпажем поліціянтів здійснено переслідування автомобіля. Після чого зловмисник здійснив наїзд на співробітника Національної поліції, та вході проведення оперативних дій автомобіль був зупинений.Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили сигарети загальною кількість 17500 пачок цигарок марки «Фест» з білоруськими акцизними марками. На теперішній час проводяться оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.Відео з місця події опублікував на своїй сторінці в фейсбук

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