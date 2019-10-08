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Протягом року на волинських дорогах ремонтуватимуть тріщини та ями

Протягом року на волинських дорогах ремонтуватимуть тріщини та ями
На обслуговування наземних видів транспорту на території Волинської області цього року скерують близько 14 мільйонів гривень.

Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 квітня. Аукціони заплановані на 2 червня, - пише ІА Волинські новини.

Мова йде відразу про два тендери:

- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу, покриття та тріщин. Очікувана вартість робіт становить 6,072 мільйона гривень;

- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу емульсійно-мінеральними сумішами загальною площею 28 900 кв. м. Очікувана вартість – 8,059 мільйона гривень.

Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн, ремонт тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті.

Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох машин для ямкового ремонту, навантажувача, дорожнього катка, машини для заливки тріщин, автомобіля для перевезення асфальтобетону, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, і документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору.

Ці послуги надаватимуть до кінця поточного року.

Нагадаємо, на поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква з об’їздом Володимира-Волинського цього року скерують близько 88,5 млн грн.

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Теги: ремонт, дорога, волинь
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