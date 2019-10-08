Протягом року на волинських дорогах ремонтуватимуть тріщини та ями
05 квітень, 23:23
На обслуговування наземних видів транспорту на території Волинської області цього року скерують близько 14 мільйонів гривень.
Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 квітня. Аукціони заплановані на 2 червня, - пише ІА Волинські новини.
Мова йде відразу про два тендери:
- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу, покриття та тріщин. Очікувана вартість робіт становить 6,072 мільйона гривень;
- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу емульсійно-мінеральними сумішами загальною площею 28 900 кв. м. Очікувана вартість – 8,059 мільйона гривень.
Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн, ремонт тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті.
Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох машин для ямкового ремонту, навантажувача, дорожнього катка, машини для заливки тріщин, автомобіля для перевезення асфальтобетону, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, і документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору.
Ці послуги надаватимуть до кінця поточного року.
Нагадаємо, на поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква з об’їздом Володимира-Волинського цього року скерують близько 88,5 млн грн.
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Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 квітня. Аукціони заплановані на 2 червня, - пише ІА Волинські новини.
Мова йде відразу про два тендери:
- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу, покриття та тріщин. Очікувана вартість робіт становить 6,072 мільйона гривень;
- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу емульсійно-мінеральними сумішами загальною площею 28 900 кв. м. Очікувана вартість – 8,059 мільйона гривень.
Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн, ремонт тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті.
Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох машин для ямкового ремонту, навантажувача, дорожнього катка, машини для заливки тріщин, автомобіля для перевезення асфальтобетону, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, і документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору.
Ці послуги надаватимуть до кінця поточного року.
Нагадаємо, на поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква з об’їздом Володимира-Волинського цього року скерують близько 88,5 млн грн.
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