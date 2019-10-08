Протягом року на волинських дорогах ремонтуватимуть тріщини та ями





Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 квітня. Аукціони заплановані на 2 червня, -



Мова йде відразу про два тендери:



- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу, покриття та тріщин. Очікувана вартість робіт становить 6,072 мільйона гривень;



- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу емульсійно-мінеральними сумішами загальною площею 28 900 кв. м. Очікувана вартість – 8,059 мільйона гривень.



Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн, ремонт тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті.



Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох машин для ямкового ремонту, навантажувача, дорожнього катка, машини для заливки тріщин, автомобіля для перевезення асфальтобетону, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, і документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору.



Ці послуги надаватимуть до кінця поточного року.



Нагадаємо, на поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква з об’їздом Володимира-Волинського цього року скерують близько 88,5 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На обслуговування наземних видів транспорту на території Волинської області цього року скерують близько 14 мільйонів гривень.Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 квітня. Аукціони заплановані на 2 червня, - пише ІА Волинські новини.Мова йде відразу про два тендери:- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу, покриття та тріщин. Очікувана вартість робіт становить 6,072 мільйона гривень;- на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – ремонт дорожнього одягу емульсійно-мінеральними сумішами загальною площею 28 900 кв. м. Очікувана вартість – 8,059 мільйона гривень.Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн, ремонт тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті.Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема двох машин для ямкового ремонту, навантажувача, дорожнього катка, машини для заливки тріщин, автомобіля для перевезення асфальтобетону, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, і документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору.Ці послуги надаватимуть до кінця поточного року.Нагадаємо, на поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква з об’їздом Володимира-Волинського цього року скерують близько 88,5 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію