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Поліція Нововолинська провела профілактичні рейди щодо нових карантинних обмежень

Поліція Нововолинська провела профілактичні рейди щодо нових карантинних обмежень
4-5 квітня поліція Нововолинська патруює вулицями міста та попереджає мешканців про нові карантинні обмеження.

Співробітниками Нововолинського відділення поліції здійснюється патрулювання прилеглих територій навчальних закладів та спортивних майданчиків, багатоповерхових будинків та інших громадських місць в Нововолинську, - пише БУГ.

Під час обходів проводяться профілактичні бесіди щодо нових карантинних обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів України, які набирають чинності з 6-го квітня та будуть діяти до 24-го квітня.

Поліцейськими наголошувалося про перебування громадян у громадських місцях виключно у масках чи респіраторах на обличчі, наявність з собою документу, що посвідчує особу та про те, що діти до 14 років повинні бути в супроводі дорослих.

У ході спілкування з мешканцями міста було роз’яснено, що відвідування спортивних та дитячих майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон у зазначений період заборонено, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності.

Також проводились бесіди з продавцями продуктових магазинів.



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Теги: нововолинськ, поліція, карантин
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