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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні підтвердили 1308 випадків COVID-19

В Україні підтвердили 1308 випадків COVID-19
Протягом доби отримали 83 повідомлення про підтвердження COVID-19 за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів.

Про це пишуть на сторінці у фейсбуці ЦГЗ.

Усього отримано 37 повідомлень про летальні випадки від цього захворювання. 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

В Україні підтвердили 1308 випадків COVID-19

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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