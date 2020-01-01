В Україні підтвердили 1308 випадків COVID-19





Про це пишуть на сторінці у фейсбуці ЦГЗ.



Усього отримано 37 повідомлень про летальні випадки від цього захворювання. 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом доби отримали 83 повідомлення про підтвердження COVID-19 за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів.Про це пишуть на сторінці у фейсбуці ЦГЗ.Усього отримано 37 повідомлень про летальні випадки від цього захворювання. 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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