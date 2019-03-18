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Троє українців намагалися втекти за кордон, попри необхідну самоізоляцію

Троє українців намагалися втекти за кордон, попри необхідну самоізоляцію
Співробітники Державної прикордонної служби минулої доби виявили трьох українців, які порушили терміни самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, - пише УНІАН.

"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.

Також зазначається, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України.

"Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих – це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами", - зауважують в ДПСУ.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.

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Теги: карантин, порушення, кордон
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