Троє українців намагалися втекти за кордон, попри необхідну самоізоляцію





Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, -



"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.



На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).



Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.



Також зазначається, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України.



"Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих – це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами", - зауважують в ДПСУ.



Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Державної прикордонної служби минулої доби виявили трьох українців, які порушили терміни самоізоляції.Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, - пише УНІАН."Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.Також зазначається, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України."Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих – це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами", - зауважують в ДПСУ.Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.

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