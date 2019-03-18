Троє українців намагалися втекти за кордон, попри необхідну самоізоляцію
Сьогодні, 01:03
Співробітники Державної прикордонної служби минулої доби виявили трьох українців, які порушили терміни самоізоляції.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, - пише УНІАН.
"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.
На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.
Також зазначається, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України.
"Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих – це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами", - зауважують в ДПСУ.
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, - пише УНІАН.
"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.
На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.
Також зазначається, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України.
"Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих – це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами", - зауважують в ДПСУ.
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Троє українців намагалися втекти за кордон, попри необхідну самоізоляцію
Сьогодні, 01:03
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Протягом року на волинських дорогах ремонтуватимуть тріщини та ями
05 квітень, 23:23
В бусі, який наїхав на волинського поліцейського, знайшли контрабанду
05 квітень, 22:30
В Україні підтвердили 1308 випадків COVID-19
05 квітень, 22:04