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У Шацьку провели дезінфекцію вулиць

У Шацьку провели дезінфекцію вулиць
У Шацьку 4-го квітня провели обробку вулиць спеціальними дезинфікуючими засобами.

Про це інформують на сайті Шацької ОТГ.

"З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в смт Шацьк працівниками Шацького районного управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області та Шацького районного сектору управління ДСНС України у Волинській області проведено обробку вулиць спеціальними дезинфікуючими засобами", – повідомляють на сторінці.

У Шацьку провели дезінфекцію вулиць
У Шацьку провели дезінфекцію вулиць
У Шацьку провели дезінфекцію вулиць
У Шацьку провели дезінфекцію вулиць
У Шацьку провели дезінфекцію вулиць

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Теги: шацьк, карантин, дезінфікація
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