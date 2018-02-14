У Шацьку провели дезінфекцію вулиць





Про це інформують на сайті Шацької ОТГ.



"З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в смт Шацьк працівниками Шацького районного управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області та Шацького районного сектору управління ДСНС України у Волинській області проведено обробку вулиць спеціальними дезинфікуючими засобами", – повідомляють на сторінці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку 4-го квітня провели обробку вулиць спеціальними дезинфікуючими засобами.Про це інформують на сайті Шацької ОТГ."З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в смт Шацьк працівниками Шацького районного управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області та Шацького районного сектору управління ДСНС України у Волинській області проведено обробку вулиць спеціальними дезинфікуючими засобами", – повідомляють на сторінці.

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