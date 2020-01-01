Чи закриватимуть церкви на період карантину
Сьогодні, 08:33
У Кабінеті міністрів України роз'яснили, чи закривають церкви на період карантину.
Про це інформує УНН.
У роз'ясненні зазначено, що в Україні не планують закривати церкви на період карантину.
"Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує УНН.
У роз'ясненні зазначено, що в Україні не планують закривати церкви на період карантину.
"Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину", - йдеться у повідомленні.
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