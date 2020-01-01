Чи закриватимуть церкви на період карантину





Про це



У роз'ясненні зазначено, що в Україні не планують закривати церкви на період карантину.



"Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кабінеті міністрів України роз'яснили, чи закривають церкви на період карантину.Про це інформує УНН.У роз'ясненні зазначено, що в Україні не планують закривати церкви на період карантину."Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину", - йдеться у повідомленні.

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