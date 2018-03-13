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Вночі у місті на Волині затримали декількох військових, – ЗМІ

Вночі у місті на Волині затримали декількох військових, – ЗМІ
Майже опівночі 6-го квітня у Володимирі-Волинському у військовому містечку біля магазину «ВІК» працівники поліції затримали трьох чоловіків. Склали протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі працівників поліції.

Відео затримання опублікували у спільноті «Твій Володимир», пише «БУГ».

У дописі зазначають, що чоловіки порушили громадський порядок і вдарили поліцейського в голову. На зауваження припинити хуліганські дії вони не відреагували.

У поліції розповіли, що затримані – військовослужбовці.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика!




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Теги: військові, Володимир-Волинський
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