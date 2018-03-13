Вночі у місті на Волині затримали декількох військових, – ЗМІ





Відео затримання опублікували у спільноті «Твій Володимир», пише «



У дописі зазначають, що чоловіки порушили громадський порядок і вдарили поліцейського в голову. На зауваження припинити хуліганські дії вони не відреагували.



У поліції розповіли, що затримані – військовослужбовці.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже опівночі 6-го квітня у Володимирі-Волинському у військовому містечку біля магазину «ВІК» працівники поліції затримали трьох чоловіків. Склали протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі працівників поліції.Відео затримання опублікували у спільноті «Твій Володимир», пише « БУГ ».У дописі зазначають, що чоловіки порушили громадський порядок і вдарили поліцейського в голову. На зауваження припинити хуліганські дії вони не відреагували.У поліції розповіли, що затримані – військовослужбовці.

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