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Курс долара впав: скільки коштує гривня у Луцьку 6 квітня

Курс долара впав: скільки коштує гривня у Луцьку 6 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.00, а продаж – 27.50.

Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.70.

Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.00, продаж – 6.50

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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