Курс долара впав: скільки коштує гривня у Луцьку 6 квітня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.00, а продаж – 27.50.
Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.70.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.00, продаж – 6.50
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.70.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.00, продаж – 6.50
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На аукціонах авто в США і Кореї – обвал цін через пандемію
Сьогодні, 09:33
Курс долара впав: скільки коштує гривня у Луцьку 6 квітня
Сьогодні, 09:08
На Волині – 24 випадки коронавірусу, загалом в Україні – 1319
Сьогодні, 09:07
Вночі у місті на Волині затримали декількох військових, – ЗМІ
Сьогодні, 08:57
Чи закриватимуть церкви на період карантину
Сьогодні, 08:33