На аукціонах авто в США і Кореї – обвал цін через пандемію





Один із найбільших в Україні імпортерів вживаних авто з США і Кореї Atlantic Express прогнозує, що така ситуація буде спостерігатися ще кілька місяців, пише



Варто зауважити, що і в звичайний час купити б/в авто з США або Кореї - доволі вигідно. На зарубіжних аукціонах Copart, Manheim та Iaai представлені тисячі цікавих автомобілів, які залежно від стану коштують на 50-60% дешевше, ніж аналоги в Україні. До цієї суми слід додати вартість доставки, розмитнення, брокерські й інші послуги, однак і з ними остаточна вартість автомобіля буде в середньому на 30% нижчою за ринкову ціну в Україні.



Тепер же, коли в усьому світі введено карантин, і конкуренція на онлайн-торгах сильно ослабла, українці отримують подвійну вигоду. Багато популярних моделей Volkswagen, Audi, BMW, Kia, Hyundai та інших топових брендів можна купити в 1,5-2 рази дешевше.



В Atlantic Express відзначають, що за 17 років своєї роботи жодного разу не стикалися з таким швидким падінням цін на аукціонах старих авто США і Кореї. "Коронавірус суттєво вплинув на б/в авторинок. Поки триває карантин і люди зволікають з купівлею, спостерігається найкращий час для придбання імпортного авто. Цілком очевидно, що в найближчому майбутньому подібного форс-мажору більше не буде", - кажуть представники компанії.



Порівняння цін на авто з пробігом з США і Кореї







Варто відзначити, що пандемія COVID-19 ніяк не вплинула на процес доставки авто з США і Кореї в технічному сенсі. Клієнти замовляють машини онлайн, а імпортери в штатному режимі доставляють їх по воді та суші. Таким чином, українці мають рідкісний шанс скористатися ситуацією і купити імпортний автомобіль з вигодою до 50%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку березня на вторинному авторинку по всьому світу спостерігається значне падіння цін. У середньому цифри впали на 20-30%, в деяких випадках - до 50%. Експерти пов'язують таку динаміку цін зі зниженням купівельної активності та невизначеністю.Один із найбільших в Україні імпортерів вживаних авто з США і Кореї Atlantic Express прогнозує, що така ситуація буде спостерігатися ще кілька місяців, пише LB.ua Варто зауважити, що і в звичайний час купити б/в авто з США або Кореї - доволі вигідно. На зарубіжних аукціонах Copart, Manheim та Iaai представлені тисячі цікавих автомобілів, які залежно від стану коштують на 50-60% дешевше, ніж аналоги в Україні. До цієї суми слід додати вартість доставки, розмитнення, брокерські й інші послуги, однак і з ними остаточна вартість автомобіля буде в середньому на 30% нижчою за ринкову ціну в Україні.Тепер же, коли в усьому світі введено карантин, і конкуренція на онлайн-торгах сильно ослабла, українці отримують подвійну вигоду. Багато популярних моделей Volkswagen, Audi, BMW, Kia, Hyundai та інших топових брендів можна купити в 1,5-2 рази дешевше.В Atlantic Express відзначають, що за 17 років своєї роботи жодного разу не стикалися з таким швидким падінням цін на аукціонах старих авто США і Кореї. "Коронавірус суттєво вплинув на б/в авторинок. Поки триває карантин і люди зволікають з купівлею, спостерігається найкращий час для придбання імпортного авто. Цілком очевидно, що в найближчому майбутньому подібного форс-мажору більше не буде", - кажуть представники компанії.Порівняння цін на авто з пробігом з США і КореїВарто відзначити, що пандемія COVID-19 ніяк не вплинула на процес доставки авто з США і Кореї в технічному сенсі. Клієнти замовляють машини онлайн, а імпортери в штатному режимі доставляють їх по воді та суші. Таким чином, українці мають рідкісний шанс скористатися ситуацією і купити імпортний автомобіль з вигодою до 50%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію