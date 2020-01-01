Сьогодні на трьох вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання
Сьогодні, 09:50
У понеділок, 06 квітня, на трьох вулицях Луцька тимчасово припинять електропостачання.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Так, про відключення попереджають мешканців таких вулиць:
13:30-17:00 - вул. Лугова, вул. Глушець (частково);
13.00- 17.00- вул. Даргомижського.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Так, про відключення попереджають мешканців таких вулиць:
13:30-17:00 - вул. Лугова, вул. Глушець (частково);
13.00- 17.00- вул. Даргомижського.
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