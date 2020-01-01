вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні на трьох вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання

Сьогодні на трьох вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання
У понеділок, 06 квітня, на трьох вулицях Луцька тимчасово припинять електропостачання.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».

Так, про відключення попереджають мешканців таких вулиць:

13:30-17:00 - вул. Лугова, вул. Глушець (частково);

13.00- 17.00- вул. Даргомижського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: елекропостачання, Луцьк, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сигаретний контрабандист влаштував погоню на Волині і наїхав на поліцейського. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
У Польщі в аварії загинув молодий волинянин
Сьогодні, 09:55
Сьогодні на трьох вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання
Сьогодні, 09:50
Молодий вчитель з Волині помер, не дочекавшись пересадки печінки
Сьогодні, 09:42
Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 березня Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 березня
26 березень, 19:04
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 26 березня На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 26 березня
25 березень, 19:00
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 25 березня На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 25 березня
24 березень, 19:02
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 20 березня На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 20 березня
19 березень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі шахраї вкрали в українки чималу суму грошей, які вона заробила за рік
Сьогодні, 11:08
 0
У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:00
 0
У Ківерцівському районі припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 10:47
 0
На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині за добу – 7 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8