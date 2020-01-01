Сьогодні на трьох вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ



Так, про відключення попереджають мешканців таких вулиць:



13:30-17:00 - вул. Лугова, вул. Глушець (частково);



13.00- 17.00- вул. Даргомижського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 06 квітня, на трьох вулицях Луцька тимчасово припинять електропостачання.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго» Так, про відключення попереджають мешканців таких вулиць:13:30-17:00 - вул. Лугова, вул. Глушець (частково);13.00- 17.00- вул. Даргомижського.

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