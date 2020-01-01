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Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО

Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО
5 квітня на вулиці Луцькій у Нововолинську Opel Meriva зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2115.

Внаслідок автопригоди одна людина загинула, ще одна – у лікарні, інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом «Opel Meriva» перебувала 50-річна жителька Нововолинська. Жінка допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ 2115, під керуванням 60-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув, жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як інформує ДСНС, водія автомобіля Opel деблокували працівники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська УДСНС України у Волинській області.

Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського УДСНС України у Волинській області на САРМ-Л «Ford Ranger» деблокували тіло загиблого водія автомобіля ВАЗ.
Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО
Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Нововолинськ
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