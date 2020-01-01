Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:40
5 квітня на вулиці Луцькій у Нововолинську Opel Meriva зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2115.
Внаслідок автопригоди одна людина загинула, ще одна – у лікарні, інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом «Opel Meriva» перебувала 50-річна жителька Нововолинська. Жінка допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ 2115, під керуванням 60-річного місцевого жителя.
Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув, жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як інформує ДСНС, водія автомобіля Opel деблокували працівники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська УДСНС України у Волинській області.
Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського УДСНС України у Волинській області на САРМ-Л «Ford Ranger» деблокували тіло загиблого водія автомобіля ВАЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Внаслідок автопригоди одна людина загинула, ще одна – у лікарні, інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом «Opel Meriva» перебувала 50-річна жителька Нововолинська. Жінка допустила лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ 2115, під керуванням 60-річного місцевого жителя.
Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув, жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як інформує ДСНС, водія автомобіля Opel деблокували працівники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська УДСНС України у Волинській області.
Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського УДСНС України у Волинській області на САРМ-Л «Ford Ranger» деблокували тіло загиблого водія автомобіля ВАЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Молодий вчитель з Волині помер, не дочекавшись пересадки печінки
Сьогодні, 09:42
Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:40
На аукціонах авто в США і Кореї – обвал цін через пандемію
Сьогодні, 09:33
Курс долара впав: скільки коштує гривня у Луцьку 6 квітня
Сьогодні, 09:08