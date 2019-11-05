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У Польщі в аварії загинув молодий волинянин

У Польщі в аварії загинув молодий волинянин
У Польщі у ДТП загинув 33-річний житель села Підбереззя Горохівського району.

Про це повідомив у Facebook однокласник загиблого Роман Юхимчук, - пише Район.Горохів.

Чоловік, якого звали Михайло, загинув 4 квітня у Кракові.

Для того, аби його тіло зберігалося у Польщі на період карантину, потрібна непідйомна для мами Михайла сума – 8 тисяч доларів. Всіх небайдужих просять допомогти зібрати ці кошти.

У Польщі в аварії загинув молодий волинянин
У Польщі в аварії загинув молодий волинянин

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Теги: Польща, аварія, смерть, волинянин
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