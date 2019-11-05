У Польщі в аварії загинув молодий волинянин





Про це повідомив у Facebook однокласник загиблого Роман Юхимчук, - пише



Чоловік, якого звали Михайло, загинув 4 квітня у Кракові.



Для того, аби його тіло зберігалося у Польщі на період карантину, потрібна непідйомна для мами Михайла сума – 8 тисяч доларів. Всіх небайдужих просять допомогти зібрати ці кошти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі у ДТП загинув 33-річний житель села Підбереззя Горохівського району.Про це повідомив у Facebook однокласник загиблого Роман Юхимчук, - пише Район.Горохів. Чоловік, якого звали Михайло, загинув 4 квітня у Кракові.Для того, аби його тіло зберігалося у Польщі на період карантину, потрібна непідйомна для мами Михайла сума – 8 тисяч доларів. Всіх небайдужих просять допомогти зібрати ці кошти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію