У Польщі в аварії загинув молодий волинянин
Сьогодні, 09:55
У Польщі у ДТП загинув 33-річний житель села Підбереззя Горохівського району.
Про це повідомив у Facebook однокласник загиблого Роман Юхимчук, - пише Район.Горохів.
Чоловік, якого звали Михайло, загинув 4 квітня у Кракові.
Для того, аби його тіло зберігалося у Польщі на період карантину, потрібна непідйомна для мами Михайла сума – 8 тисяч доларів. Всіх небайдужих просять допомогти зібрати ці кошти.
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Про це повідомив у Facebook однокласник загиблого Роман Юхимчук, - пише Район.Горохів.
Чоловік, якого звали Михайло, загинув 4 квітня у Кракові.
Для того, аби його тіло зберігалося у Польщі на період карантину, потрібна непідйомна для мами Михайла сума – 8 тисяч доларів. Всіх небайдужих просять допомогти зібрати ці кошти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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