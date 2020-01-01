«Робимо будинки з диванів»: MONATIK розповів, як розважає синів під час карантину





Виконавець розповів, що влаштовує чотирирічному Данилу та трирічному Платону цікаві естафети та вчить трюкам, йдеться у "Світському житті", передає



"Ми будуємо будинки з диванів, перевертаємо все з пацанами. Ми придумуємо якісь естафети, викладаємо іграшки і перебігаємо їх на час", – розповів артист.



Також MONATIK додав, що хлопчики вже добре навчилися стрибати на батуті.



"При чому у нас вже є один ритм. Вони вже роблять деякі трюки. Старший вже майже навчився стояти на голові. Зараз в нього вже буде другий рівень – вчитиметься стояти на руках. А після цього можна вже робити дуже класні речі. Я йому даю те, що я можу показати і що йому може бути цікаво", – поділився зірка.



Також артист додав, що щодня перед сном читає з синами "Дивовижного чарівника країни Оз".



"Мені читали увесь час. Я слухав і вірив у добро, що happy end завжди є, тому що казки саме це виховують. Я дуже хочу, щоб вони теж розуміли, що добро є, його потрібно дарувати і тоді воно повертатиметься до тебе", – зізнався мультиартист.

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