Сигаретний контрабандист влаштував погоню на Волині і наїхав на поліцейського. ФОТО, ВІДЕО





Про це інформує Держприкордонслужба.



Правопорушення щодо можливого незаконного переміщення контрабандних сигарет викрили за допомогою інформації співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби.



В ході спільних заходів на околиці одного з населених пунктів Волинської області виявили транспортний засіб марки Volkswagen. Водій авто на вимогу співробітників Національної поліції не реагував, у зв’язку з чим екіпаж поліцейських здійснив переслідування автомобіля. Однак зловмисник не зупинявся та наїхав на співробітника Нацполіції.



У ході подальшого проведення оперативних дій правоохоронці затримали автомобіль.



У транспортному засобі правоохоронці виявили 17 500 пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. Тривають оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.





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