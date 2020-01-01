Сигаретний контрабандист влаштував погоню на Волині і наїхав на поліцейського. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
Контрабандиста, який намагався втекти від правоохоронців, затримали у прикордонні Волинської області.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Правопорушення щодо можливого незаконного переміщення контрабандних сигарет викрили за допомогою інформації співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби.
В ході спільних заходів на околиці одного з населених пунктів Волинської області виявили транспортний засіб марки Volkswagen. Водій авто на вимогу співробітників Національної поліції не реагував, у зв’язку з чим екіпаж поліцейських здійснив переслідування автомобіля. Однак зловмисник не зупинявся та наїхав на співробітника Нацполіції.
У ході подальшого проведення оперативних дій правоохоронці затримали автомобіль.
У транспортному засобі правоохоронці виявили 17 500 пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. Тривають оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
Правопорушення щодо можливого незаконного переміщення контрабандних сигарет викрили за допомогою інформації співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби.
В ході спільних заходів на околиці одного з населених пунктів Волинської області виявили транспортний засіб марки Volkswagen. Водій авто на вимогу співробітників Національної поліції не реагував, у зв’язку з чим екіпаж поліцейських здійснив переслідування автомобіля. Однак зловмисник не зупинявся та наїхав на співробітника Нацполіції.
У ході подальшого проведення оперативних дій правоохоронці затримали автомобіль.
У транспортному засобі правоохоронці виявили 17 500 пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. Тривають оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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