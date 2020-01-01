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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу – 7 нових випадків коронавірусу

На Волині за добу – 7 нових випадків коронавірусу
За останню добу на Волині виявили 7 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19.

Станом на 10.00 6 квітня у Волинській області зареєстрували 26 випадків COVID-19, інформує ОДА.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 5 осіб. Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 Волинський обласний лабораторний центр обстежив 153 особи.

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Теги: коронавірус
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