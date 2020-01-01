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На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів

На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів
На території Іваничівського та Маневицького районів затримали браконьєрів.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, на річці Західний Буг поблизу села Мовники Іваничівського району рибінспектори спіймали чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, яке не передбачене правилами рибальства – «ятером».

А 3 квітня на озері Охнич поблизу села Замостя Маневицького району зафіксовали аналогічне порушення. Викрито чоловіка, ловив рибу однією сіткою.

Завдяки працівникам рибпатруля порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству. На чоловіків склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Того ж дня під час обстеження озері Тросне поблизу села Карасин Маневицького району, виявили двох порушників, які за допомогою двох мисинових сіток ловили рибу. Порушники встигли виловити 20 рибин.

На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ передали до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів
На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів
На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів
На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів

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Теги: рейди, Волинь, браконьєри
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