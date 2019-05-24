У Ківерцівському районі припиняють опалювальний сезон





Про це йдеться на сайті Ківерцівської громади.



"Повідомляємо про припинення опалювального сезону дошкільних, загальноосвітніх закладів, закладів позашкільної освіти та закладів культури, комунальних підприємств, адміністративних приміщень Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади з 6 квітня 2020 року", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 6 квітня припиняють опалювальний сезон на території Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади.Про це йдеться на сайті Ківерцівської громади."Повідомляємо про припинення опалювального сезону дошкільних, загальноосвітніх закладів, закладів позашкільної освіти та закладів культури, комунальних підприємств, адміністративних приміщень Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади з 6 квітня 2020 року", - йдеться у повідомлені.

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