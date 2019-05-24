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У Ківерцівському районі припиняють опалювальний сезон

У Ківерцівському районі припиняють опалювальний сезон
З 6 квітня припиняють опалювальний сезон на території Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської громади.

"Повідомляємо про припинення опалювального сезону дошкільних, загальноосвітніх закладів, закладів позашкільної освіти та закладів культури, комунальних підприємств, адміністративних приміщень Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади з 6 квітня 2020 року", - йдеться у повідомлені.

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Теги: опалення, сезон, Ківерці
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