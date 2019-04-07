У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка з наркотиками





Інцидент трапився 5 квітня приблизно о 18:00, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.



Так, під час перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19 правоохоронці зупинили автомобіль Opel. Водій авто – громадянин 1989 р.н. поводився підозріло, плутався в словах.



Під час перевірки легковика правоохоронці виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін. Загалом вилучили та направили на дослідження майже 6 грамів вказаної забороненої речовини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на карантинному посту, розташованому в напрямку села Жидичин, гвардійці спільно з поліцейськими затримали волинянина з амфетаміном.Інцидент трапився 5 квітня приблизно о 18:00, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.Так, під час перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19 правоохоронці зупинили автомобіль Opel. Водій авто – громадянин 1989 р.н. поводився підозріло, плутався в словах.Під час перевірки легковика правоохоронці виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін. Загалом вилучили та направили на дослідження майже 6 грамів вказаної забороненої речовини.

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