У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:00
У Луцьку на карантинному посту, розташованому в напрямку села Жидичин, гвардійці спільно з поліцейськими затримали волинянина з амфетаміном.
Інцидент трапився 5 квітня приблизно о 18:00, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.
Так, під час перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19 правоохоронці зупинили автомобіль Opel. Водій авто – громадянин 1989 р.н. поводився підозріло, плутався в словах.
Під час перевірки легковика правоохоронці виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін. Загалом вилучили та направили на дослідження майже 6 грамів вказаної забороненої речовини.
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Інцидент трапився 5 квітня приблизно о 18:00, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.
Так, під час перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19 правоохоронці зупинили автомобіль Opel. Водій авто – громадянин 1989 р.н. поводився підозріло, плутався в словах.
Під час перевірки легковика правоохоронці виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін. Загалом вилучили та направили на дослідження майже 6 грамів вказаної забороненої речовини.
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