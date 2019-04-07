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У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку на карантинному посту затримали чоловіка з наркотиками
У Луцьку на карантинному посту, розташованому в напрямку села Жидичин, гвардійці спільно з поліцейськими затримали волинянина з амфетаміном.

Інцидент трапився 5 квітня приблизно о 18:00, - пише "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.

Так, під час перевірки дотримання громадянами карантинних заходів щодо недопущення поширення COVID-19 правоохоронці зупинили автомобіль Opel. Водій авто – громадянин 1989 р.н. поводився підозріло, плутався в словах.

Під час перевірки легковика правоохоронці виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін. Загалом вилучили та направили на дослідження майже 6 грамів вказаної забороненої речовини.

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Теги: карантинний пост, наркотики, затримання
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