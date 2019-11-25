У Польщі шахраї вкрали в українки чималу суму грошей, які вона заробила за рік
Сьогодні, 11:08
Українка відклала 15 тисяч злотих, рік працюючи прибиральницею на двох роботах: у вихідні – в лікарні та в офісі в будні дні. Але всі заощадження дісталися шахраям.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetawroclawska.pl, історія трапилася у Вроцлаві.
59-річна українка проживала разом зі своїм 76-річним дядьком. У березні закінчувався термін дії її візи, тому жінка мала повертатися на батьківщину. Зароблене перевела у готівку й зберігала вдома.
Одного дня, поки вона була на роботі, до її літнього дядька прийшли двоє осіб, які видавали себе за працівника банку та поліцейського. Розповіли, що мають інформацію про переховування в помешканні фальшивих грошей.
76-річний чоловік впустив незнайомців, а ті швидко знайшли готівку: в тому числі й 15 тисяч, які належали українці. Після цього вони так само швидко зникли разом із грошима. Справою вже займається поліція.
Після того, як 59-річну жінку залишили без заробленого тяжкою працею, вона змушена була залишитися в Польщі й продовжувати роботу вже на підставі безвізового режиму. Знайомі та колеги українки організували збір коштів, аби допомогти їй фінансово. Небайдужі переказали понад 15,7 тисяч злотих. Жінка пообіцяла, що частину з зібраного віддасть на боротьбу з коронавірусом.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetawroclawska.pl, історія трапилася у Вроцлаві.
59-річна українка проживала разом зі своїм 76-річним дядьком. У березні закінчувався термін дії її візи, тому жінка мала повертатися на батьківщину. Зароблене перевела у готівку й зберігала вдома.
Одного дня, поки вона була на роботі, до її літнього дядька прийшли двоє осіб, які видавали себе за працівника банку та поліцейського. Розповіли, що мають інформацію про переховування в помешканні фальшивих грошей.
76-річний чоловік впустив незнайомців, а ті швидко знайшли готівку: в тому числі й 15 тисяч, які належали українці. Після цього вони так само швидко зникли разом із грошима. Справою вже займається поліція.
Після того, як 59-річну жінку залишили без заробленого тяжкою працею, вона змушена була залишитися в Польщі й продовжувати роботу вже на підставі безвізового режиму. Знайомі та колеги українки організували збір коштів, аби допомогти їй фінансово. Небайдужі переказали понад 15,7 тисяч злотих. Жінка пообіцяла, що частину з зібраного віддасть на боротьбу з коронавірусом.
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