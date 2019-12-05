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У Ковелі на вулиці жорстоко побили 19-річного хлопця

У Ковелі на вулиці жорстоко побили 19-річного хлопця
Учора, 5 квітня, до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення із міської лікарні про те, що до них з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили 19-річного ковельчанина.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Працівники кримінальної поліції з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілому під час конфлікту на бульварі Лесі України у Ковелі наніс 25-річний місцевий житель.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство.


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Теги: Ковель, побиття
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