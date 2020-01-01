В Україні викрили потужну ботоферму, якою керували з Росії і поширювали фейки про COVID-19





Керували їхньою діяльністю з Російської Федерації, обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра, – пишуть на



Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність «ферми» – понад 5 тисяч ботів.



Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет.







Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19.



Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники.



Триває слідство.







З початку карантину Служба безпеки України викрила дві керовані з РФ ботоферми у Києві та у Дніпрі. Діяльність 7 інтернет-агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, розслідується у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.







До Нацполіції для застосування заходів адміністративного впливу за компетенцією скеровано інформацію стосовно 115 ідентифікованих користувачів інтернет, які поширювали фейки про коронавірус. Вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.Керували їхньою діяльністю з Російської Федерації, обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра, – пишуть на сайті СБУ.Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність «ферми» – понад 5 тисяч ботів.Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет.Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19.Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники.Триває слідство.З початку карантину Служба безпеки України викрила дві керовані з РФ ботоферми у Києві та у Дніпрі. Діяльність 7 інтернет-агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, розслідується у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.До Нацполіції для застосування заходів адміністративного впливу за компетенцією скеровано інформацію стосовно 115 ідентифікованих користувачів інтернет, які поширювали фейки про коронавірус. Вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

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