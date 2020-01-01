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В Україні викрили потужну ботоферму, якою керували з Росії і поширювали фейки про COVID-19

В Україні викрили потужну ботоферму, якою керували з Росії і поширювали фейки про COVID-19
Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.

Керували їхньою діяльністю з Російської Федерації, обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра, – пишуть на сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність «ферми» – понад 5 тисяч ботів.

Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет.

В Україні викрили потужну ботоферму, якою керували з Росії і поширювали фейки про COVID-19


Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники.

Триває слідство.



З початку карантину Служба безпеки України викрила дві керовані з РФ ботоферми у Києві та у Дніпрі. Діяльність 7 інтернет-агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, розслідується у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

В Україні викрили потужну ботоферму, якою керували з Росії і поширювали фейки про COVID-19


До Нацполіції для застосування заходів адміністративного впливу за компетенцією скеровано інформацію стосовно 115 ідентифікованих користувачів інтернет, які поширювали фейки про коронавірус. Вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.


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Теги: СБУ, ботоферма, Україна, коронавірус
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