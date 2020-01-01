У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Красуля, пише



«Правила карантину всі дотримали. У подвір'ї церкви на траві лежать дерев'яні круги, якими позначили дистанцію між людьми у два метри. Сьогодні подвір'я нашої церкви стало храмом Господнім», – каже Володимир Красуля.



На фото можна побачити, що всі люди в масках. Також на території храму роздають безкоштовні медичні маски, що шили матушка Валентина та дівчина Марія.



Також Володимир Красуля заявив, що Великдень також будуть святкувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Преображенській церкві селища Турійськ продовжують проводити богослужіння у карантин.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив, пише "Район. Турійськ". «Правила карантину всі дотримали. У подвір'ї церкви на траві лежать дерев'яні круги, якими позначили дистанцію між людьми у два метри. Сьогодні подвір'я нашої церкви стало храмом Господнім», – каже Володимир Красуля.На фото можна побачити, що всі люди в масках. Також на території храму роздають безкоштовні медичні маски, що шили матушката дівчинаТакож Володимир Красуля заявив, що Великдень також будуть святкувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію