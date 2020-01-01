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У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО

У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО
У Свято-Преображенській церкві селища Турійськ продовжують проводити богослужіння у карантин.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Красуля, пише "Район. Турійськ".

«Правила карантину всі дотримали. У подвір'ї церкви на траві лежать дерев'яні круги, якими позначили дистанцію між людьми у два метри. Сьогодні подвір'я нашої церкви стало храмом Господнім», – каже Володимир Красуля.

На фото можна побачити, що всі люди в масках. Також на території храму роздають безкоштовні медичні маски, що шили матушка Валентина та дівчина Марія.

Також Володимир Красуля заявив, що Великдень також будуть святкувати.

У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО
У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО
У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО

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Теги: Волинь, карантин, богослужіння
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