У МОЗ пояснили, чому не проводять масові тести на коронавірус
Сьогодні, 11:53
В Україні не проводять масового тестування на коронавірус COVID-19, так як наша країна знаходиться на ранньому етапі епідемії.
Європа з розвитку хвороби випереджає Україну на 15-20 днів, повідомив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише Обозреватель.
"Ми сьогодні розглядаємо сценарії, які відбувалися в Італії, Іспанії, Франції. Якщо проаналізувати кількість тестувань, які проводилися в країнах Європи в той період розвитку епідемії, в якому знаходиться Україна, то в Україні не набагато менше проводять тестувань, ніж вироблялося в інших країнах", – зазначив він.
Ляшко додав, що зараз в Україні достатня кількість тестів для визначення вірусу.
"Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним. Україна готова тестувати. На вихідних ми збиралися у міністра охорони здоров'я і чітко опрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань, щоб забезпечити тестуванням всі випадки, які тільки можливо", – пояснив він.
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Європа з розвитку хвороби випереджає Україну на 15-20 днів, повідомив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише Обозреватель.
"Ми сьогодні розглядаємо сценарії, які відбувалися в Італії, Іспанії, Франції. Якщо проаналізувати кількість тестувань, які проводилися в країнах Європи в той період розвитку епідемії, в якому знаходиться Україна, то в Україні не набагато менше проводять тестувань, ніж вироблялося в інших країнах", – зазначив він.
Ляшко додав, що зараз в Україні достатня кількість тестів для визначення вірусу.
"Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним. Україна готова тестувати. На вихідних ми збиралися у міністра охорони здоров'я і чітко опрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань, щоб забезпечити тестуванням всі випадки, які тільки можливо", – пояснив він.
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Сьогодні, 11:53