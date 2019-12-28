Автівка в'їхала у дерево: в аварії на Волині загинули двоє людей. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству



Зі слів очевидців, ДТП трапилося близько 10 години на вулиці 40-річчя Перемоги. Автомобіль в'їхав у дерево. У легковику перебувало троє людей, двоє з них загинули на місці ДТП. Третій травмований перебуває в лікарні.



Усі постраждалі – працівники правоохоронних органів.



Факт ДТП з загиблими підтвердили в пресслужбі волинської поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне трапилася дорожня автопригода, внаслідок якої загинуло двоє осіб.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів очевидців, ДТП трапилося близько 10 години на вулиці 40-річчя Перемоги. Автомобіль в'їхав у дерево. У легковику перебувало троє людей, двоє з них загинули на місці ДТП. Третій травмований перебуває в лікарні.Усі постраждалі – працівники правоохоронних органів.Факт ДТП з загиблими підтвердили в пресслужбі волинської поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.Деталі – згодом.

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