Автівка в'їхала у дерево: в аварії на Волині загинули двоє людей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:04
У селищі Ратне трапилася дорожня автопригода, внаслідок якої загинуло двоє осіб.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів очевидців, ДТП трапилося близько 10 години на вулиці 40-річчя Перемоги. Автомобіль в'їхав у дерево. У легковику перебувало троє людей, двоє з них загинули на місці ДТП. Третій травмований перебуває в лікарні.
Усі постраждалі – працівники правоохоронних органів.
Факт ДТП з загиблими підтвердили в пресслужбі волинської поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів очевидців, ДТП трапилося близько 10 години на вулиці 40-річчя Перемоги. Автомобіль в'їхав у дерево. У легковику перебувало троє людей, двоє з них загинули на місці ДТП. Третій травмований перебуває в лікарні.
Усі постраждалі – працівники правоохоронних органів.
Факт ДТП з загиблими підтвердили в пресслужбі волинської поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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