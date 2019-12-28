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Автівка в'їхала у дерево: в аварії на Волині загинули двоє людей. ОНОВЛЕНО

Автівка в'їхала у дерево: в аварії на Волині загинули двоє людей. ОНОВЛЕНО
У селищі Ратне трапилася дорожня автопригода, внаслідок якої загинуло двоє осіб.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів очевидців, ДТП трапилося близько 10 години на вулиці 40-річчя Перемоги. Автомобіль в'їхав у дерево. У легковику перебувало троє людей, двоє з них загинули на місці ДТП. Третій травмований перебуває в лікарні.

Усі постраждалі – працівники правоохоронних органів.

Факт ДТП з загиблими підтвердили в пресслужбі волинської поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Деталі – згодом.

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Теги: аварія, Волинь, смерть
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