Бібліотеку на Молоді у Луцьку реконструюють під торгово-офісні приміщення





Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції бібліотеки під торгово-офісні приміщення на проспекті Молоді, 4е затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – пише



Замовником виступає ТзОВ «Праймсервіс-Плюс». Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування приміщень громадського та комерційного призначення, відповідає генплану Луцька. Гранично допустима висотність будівлі – 6,7 метра.



Планувальні обмеження відсутні. Інженерні мережі, що потраплять в зону будівництва, підлягають перенесенню згідно проекту, погодженого з власниками мереж. Відстань від об’єкта реконструкції до існуючих мереж самопливної каналізації – 4,2 метра, електрокабеля – 1,5 метра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкцію бібліотеки на проспекті Молоді у Луцьку погодили в міськраді.Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції бібліотеки під торгово-офісні приміщення на проспекті Молоді, 4е затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – пише ВолиньOnline Замовником виступає ТзОВ «Праймсервіс-Плюс». Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування приміщень громадського та комерційного призначення, відповідає генплану Луцька. Гранично допустима висотність будівлі – 6,7 метра.Планувальні обмеження відсутні. Інженерні мережі, що потраплять в зону будівництва, підлягають перенесенню згідно проекту, погодженого з власниками мереж. Відстань від об’єкта реконструкції до існуючих мереж самопливної каналізації – 4,2 метра, електрокабеля – 1,5 метра.

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