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Бібліотеку на Молоді у Луцьку реконструюють під торгово-офісні приміщення

Бібліотеку на Молоді у Луцьку реконструюють під торгово-офісні приміщення
Реконструкцію бібліотеки на проспекті Молоді у Луцьку погодили в міськраді.

Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції бібліотеки під торгово-офісні приміщення на проспекті Молоді, 4е затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – пише ВолиньOnline.

Замовником виступає ТзОВ «Праймсервіс-Плюс». Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування приміщень громадського та комерційного призначення, відповідає генплану Луцька. Гранично допустима висотність будівлі – 6,7 метра.

Планувальні обмеження відсутні. Інженерні мережі, що потраплять в зону будівництва, підлягають перенесенню згідно проекту, погодженого з власниками мереж. Відстань від об’єкта реконструкції до існуючих мереж самопливної каналізації – 4,2 метра, електрокабеля – 1,5 метра.

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Теги: бібліотека, Луцьк, реконструкція
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