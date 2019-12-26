Бібліотеку на Молоді у Луцьку реконструюють під торгово-офісні приміщення
Сьогодні, 13:02
Реконструкцію бібліотеки на проспекті Молоді у Луцьку погодили в міськраді.
Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції бібліотеки під торгово-офісні приміщення на проспекті Молоді, 4е затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – пише ВолиньOnline.
Замовником виступає ТзОВ «Праймсервіс-Плюс». Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування приміщень громадського та комерційного призначення, відповідає генплану Луцька. Гранично допустима висотність будівлі – 6,7 метра.
Планувальні обмеження відсутні. Інженерні мережі, що потраплять в зону будівництва, підлягають перенесенню згідно проекту, погодженого з власниками мереж. Відстань від об’єкта реконструкції до існуючих мереж самопливної каналізації – 4,2 метра, електрокабеля – 1,5 метра.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції бібліотеки під торгово-офісні приміщення на проспекті Молоді, 4е затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради, – пише ВолиньOnline.
Замовником виступає ТзОВ «Праймсервіс-Плюс». Вид використання ділянки – для будівництва та обслуговування приміщень громадського та комерційного призначення, відповідає генплану Луцька. Гранично допустима висотність будівлі – 6,7 метра.
Планувальні обмеження відсутні. Інженерні мережі, що потраплять в зону будівництва, підлягають перенесенню згідно проекту, погодженого з власниками мереж. Відстань від об’єкта реконструкції до існуючих мереж самопливної каналізації – 4,2 метра, електрокабеля – 1,5 метра.
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