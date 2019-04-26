Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Житель Вишева, що на Любомльщині, опублікував фото озера Світязь, зроблених з висоти завдяки квадрокоптеру.
Фото безлюдного озера Віктор Козел опублікував на своїй сторінці у Facebook , пише "Район.Турійськ".
«Світязь сьогодні як завжди неперевершений» – написав чоловік.
Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що рівень води піднявся на шість сантиметрів.
А в березні зафіксували нове збільшення. На одному з фото видно човни. Саме їх влітку сягала вода, а тепер вона перетнула цю межу і поступово повертається до старого рівня.
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Фото безлюдного озера Віктор Козел опублікував на своїй сторінці у Facebook , пише "Район.Турійськ".
«Світязь сьогодні як завжди неперевершений» – написав чоловік.
Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що рівень води піднявся на шість сантиметрів.
А в березні зафіксували нове збільшення. На одному з фото видно човни. Саме їх влітку сягала вода, а тепер вона перетнула цю межу і поступово повертається до старого рівня.
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