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Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО

Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Житель Вишева, що на Любомльщині, опублікував фото озера Світязь, зроблених з висоти завдяки квадрокоптеру.

Фото безлюдного озера Віктор Козел опублікував на своїй сторінці у Facebook , пише "Район.Турійськ".

«Світязь сьогодні як завжди неперевершений» – написав чоловік.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що рівень води піднявся на шість сантиметрів.

А в березні зафіксували нове збільшення. На одному з фото видно човни. Саме їх влітку сягала вода, а тепер вона перетнула цю межу і поступово повертається до старого рівня.

Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: Світязь, Волинь, фото, весна
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