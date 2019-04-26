Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО





Фото безлюдного озера Віктор Козел опублікував на своїй сторінці у Facebook , пише



«Світязь сьогодні як завжди неперевершений» – написав чоловік.



Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що рівень води піднявся на шість сантиметрів.



А в березні зафіксували нове збільшення. На одному з фото видно човни. Саме їх влітку сягала вода, а тепер вона перетнула цю межу і поступово повертається до старого рівня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Вишева, що на Любомльщині, опублікував фото озера Світязь, зроблених з висоти завдяки квадрокоптеру.Фото безлюдного озераопублікував на своїй сторінці у Facebook , пише "Район.Турійськ" «Світязь сьогодні як завжди неперевершений» – написав чоловік.Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що рівень води піднявся на шість сантиметрів.А в березні зафіксували нове збільшення. На одному з фото видно човни. Саме їх влітку сягала вода, а тепер вона перетнула цю межу і поступово повертається до старого рівня.

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