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Повідомили, скільки пунктів пропуску працюватиме на кордоні з Україною та як їх можна буде перетнути

Повідомили, скільки пунктів пропуску працюватиме на кордоні з Україною та як їх можна буде перетнути
З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

Зокрема, внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення», – повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.

З врахуванням змін з 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Також нагадують, що іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом.

Відмітимо, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає.

Крім того, виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Повідомили, скільки пунктів пропуску працюватиме на кордоні з Україною та як їх можна буде перетнути

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Теги: кордон, Україна, коронавірус, черги, прикордонники
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