Волинські рятувальники отримали новий сучасний автомобіль
Сьогодні, 18:00
У бойовий розрахунок аварійно-рятувальної частини АРЗ СП Управління ДСНС у Волинській області надійшов новий сучасний автомобіль на шасі Фольксваген «Крафтер».
Аварійно-рятувальний автомобіль оснащений новітнім електричним та гідравлічним обладнанням і призначений для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а насамперед – для надання допомоги громадянам, які потрапили в ДТП, – повідомили на сайті рятувальники.
Повнопривідне шасі та потужний двигун дозволяють спецавтомобілю долати важкопрохідні ділянки дороги, а також надати допомогу водіям, транспортні засоби яких потрапили в кювети чи замети.
На озброєнні автомобіля знаходяться спеціальні засоби для розрізання та підйому бетонних і металевих конструкцій, освітлення місце події, транспортування потерпілих до карети швидкої допомоги, сучасні засоби зв’язку та апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору рятувальників тощо.
Автомобіль надійшов на озброєння волинських рятувальників від ДСНС України.
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Аварійно-рятувальний автомобіль оснащений новітнім електричним та гідравлічним обладнанням і призначений для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а насамперед – для надання допомоги громадянам, які потрапили в ДТП, – повідомили на сайті рятувальники.
Повнопривідне шасі та потужний двигун дозволяють спецавтомобілю долати важкопрохідні ділянки дороги, а також надати допомогу водіям, транспортні засоби яких потрапили в кювети чи замети.
На озброєнні автомобіля знаходяться спеціальні засоби для розрізання та підйому бетонних і металевих конструкцій, освітлення місце події, транспортування потерпілих до карети швидкої допомоги, сучасні засоби зв’язку та апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору рятувальників тощо.
Автомобіль надійшов на озброєння волинських рятувальників від ДСНС України.
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