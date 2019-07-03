Волинські рятувальники отримали новий сучасний автомобіль





Аварійно-рятувальний автомобіль оснащений новітнім електричним та гідравлічним обладнанням і призначений для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а насамперед – для надання допомоги громадянам, які потрапили в ДТП, – повідомили на



Повнопривідне шасі та потужний двигун дозволяють спецавтомобілю долати важкопрохідні ділянки дороги, а також надати допомогу водіям, транспортні засоби яких потрапили в кювети чи замети.



На озброєнні автомобіля знаходяться спеціальні засоби для розрізання та підйому бетонних і металевих конструкцій, освітлення місце події, транспортування потерпілих до карети швидкої допомоги, сучасні засоби зв’язку та апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору рятувальників тощо.



Автомобіль надійшов на озброєння волинських рятувальників від ДСНС України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У бойовий розрахунок аварійно-рятувальної частини АРЗ СП Управління ДСНС у Волинській області надійшов новий сучасний автомобіль на шасі Фольксваген «Крафтер».Аварійно-рятувальний автомобіль оснащений новітнім електричним та гідравлічним обладнанням і призначений для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а насамперед – для надання допомоги громадянам, які потрапили в ДТП, – повідомили на сайті рятувальники.Повнопривідне шасі та потужний двигун дозволяють спецавтомобілю долати важкопрохідні ділянки дороги, а також надати допомогу водіям, транспортні засоби яких потрапили в кювети чи замети.На озброєнні автомобіля знаходяться спеціальні засоби для розрізання та підйому бетонних і металевих конструкцій, освітлення місце події, транспортування потерпілих до карети швидкої допомоги, сучасні засоби зв’язку та апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання і зору рятувальників тощо.Автомобіль надійшов на озброєння волинських рятувальників від ДСНС України.

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