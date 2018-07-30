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На Волині оштрафували прикордонника, який заснув на службі

На Волині оштрафували прикордонника, який заснув на службі
Прикордонник, який працює у відділенні “Пархоменкове” потрапив під суд через те, що заснув роботі.

Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт Володимира-Волинського “Княжий Град”.

Так, під час перевірки прикордонного наряду «Пост технічного спостереження» 28 березня виявили порушення правил несення прикордонної служби військовослужбовцем.

"Старший технік оператор групи повітряної розвідки відділення інспекторів прикордонної служби “Пархоменкове” спав та не ніс службу відповідно до отриманого наказу на охорону державного кордону", - йдеться у постанові суду.

Чоловіка притягнули до відповідальності за порушення правил несення прикордонної служби, в умовах особливого періоду згідно частини 2 статті 172-18 КУпАП. Він сплатить штраф у розмірі 2465 гривень, а також 420,40 гривень судового бору.

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Теги: прикордонник, суд
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