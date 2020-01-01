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На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО

На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО
У Крушинці, що на Любомльщині, під ранок 6-го квітня згорів житловий будинок.

Близько 5:40 години виникла пожежа житлового будинку в селі Крушинець, повідомляє "Кордон".

На приборкання вогню місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Головне. На місці пожежі рятувальники виявили обвуглено тіло.

“Внаслідок пожежі знищено 90% будинку та виявлено обвуглене тіло. Причина загоряння встановлюється”, – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України Микола Лябук.

На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО
На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО
На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО
На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО

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Теги: пожежа, Любомльщина, смерть
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