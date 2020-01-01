На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО





Близько 5:40 години виникла пожежа житлового будинку в селі Крушинець, повідомляє



На приборкання вогню місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Головне. На місці пожежі рятувальники виявили обвуглено тіло.



“Внаслідок пожежі знищено 90% будинку та виявлено обвуглене тіло. Причина загоряння встановлюється”, – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України Микола Лябук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Крушинці, що на Любомльщині, під ранок 6-го квітня згорів житловий будинок.Близько 5:40 години виникла пожежа житлового будинку в селі Крушинець, повідомляє "Кордон". На приборкання вогню місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Головне. На місці пожежі рятувальники виявили обвуглено тіло.“Внаслідок пожежі знищено 90% будинку та виявлено обвуглене тіло. Причина загоряння встановлюється”, – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України

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