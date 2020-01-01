На Волині незаконно зрубали сосни і намагалися сховати їх у дворі





Сталося це близько 23 години, інформує ВОУЛМГ.



Порушники відмовились надавати пояснення та вдалися до втечі. На місце викликали поліцію та групу оперативного реагування лісогосподаського підприємства.



За гарячими слідами встановили, що в Клітицькому лісництві незаконно зрубали дерева сосни, сума збитків за якими становить майже 34 тисячі гривень.



Завдяки оперативним діям лісової охорони та поліції встановили осіб, причетних до скоєння лісопорушення. Деревину, яку намагалися заховати на приватному обійсті, вилучили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час чергового рейду у вихідні працівники державної лісової охорони ДП «Камінь-Каширське ЛГ» зупинили авто на єврономерах із причепом, завантаженим деревиною.Сталося це близько 23 години, інформує ВОУЛМГ.Порушники відмовились надавати пояснення та вдалися до втечі. На місце викликали поліцію та групу оперативного реагування лісогосподаського підприємства.За гарячими слідами встановили, що в Клітицькому лісництві незаконно зрубали дерева сосни, сума збитків за якими становить майже 34 тисячі гривень.Завдяки оперативним діям лісової охорони та поліції встановили осіб, причетних до скоєння лісопорушення. Деревину, яку намагалися заховати на приватному обійсті, вилучили.

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