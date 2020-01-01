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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців

В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців
За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалося 15 українців, 5 наших співгромадян померли.

Такі дані станом на 5 квітня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ, - пише Укрінформ.

Зокрема, у Домініканській Республіці та Японії одужали по четверо українців, у Італії та Польщі – по двоє, у Нігерії, ОАЕ та ФРН – по одному.

За даними МЗС, 167 громадян України проходять лікування за кордоном: в Італії – 121, Греції – 16, Іспанії – 5, Польщі та ФРН – по 4, Австрія – 3, у Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських Островах, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії і Швеції – по 1.

Крім того, 14 205 наших співвітчизників звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ України в рамках програми «Захист», поінформували в зовнішньополітичному відомстві.

В Україні станом на 9:00 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.

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Теги: коронавірус, українці, Італія
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