В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців
Сьогодні, 13:30
За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалося 15 українців, 5 наших співгромадян померли.
Такі дані станом на 5 квітня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ, - пише Укрінформ.
Зокрема, у Домініканській Республіці та Японії одужали по четверо українців, у Італії та Польщі – по двоє, у Нігерії, ОАЕ та ФРН – по одному.
За даними МЗС, 167 громадян України проходять лікування за кордоном: в Італії – 121, Греції – 16, Іспанії – 5, Польщі та ФРН – по 4, Австрія – 3, у Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських Островах, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії і Швеції – по 1.
Крім того, 14 205 наших співвітчизників звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ України в рамках програми «Захист», поінформували в зовнішньополітичному відомстві.
В Україні станом на 9:00 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такі дані станом на 5 квітня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ, - пише Укрінформ.
Зокрема, у Домініканській Республіці та Японії одужали по четверо українців, у Італії та Польщі – по двоє, у Нігерії, ОАЕ та ФРН – по одному.
За даними МЗС, 167 громадян України проходять лікування за кордоном: в Італії – 121, Греції – 16, Іспанії – 5, Польщі та ФРН – по 4, Австрія – 3, у Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських Островах, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії і Швеції – по 1.
Крім того, 14 205 наших співвітчизників звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ України в рамках програми «Захист», поінформували в зовнішньополітичному відомстві.
В Україні станом на 9:00 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Сьогодні, 13:00
Від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка
Сьогодні, 12:31
У МОЗ пояснили, чому не проводять масові тести на коронавірус
Сьогодні, 11:53
На Волині за добу – 7 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:18
Коментарі 0
Останні новини
Луцька музична школа ініціює дистанційний фестиваль
Сьогодні, 13:52
Від завтра на Волині працюватимуть лише 2 пункти пропуску
Сьогодні, 13:44
В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців
Сьогодні, 13:30
На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО
Сьогодні, 13:10