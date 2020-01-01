Від завтра на Волині працюватимуть лише 2 пункти пропуску

З 7 квітня державний кордон України в межах Волинської області можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 2 пунктах пропуску, а саме через «Ягодин» та «Доманове».Зокрема, внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення», - повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Зазначають, тимчасово будуть закриті пункти пропуску «Пулемець» та «Дольськ» на Волині, «Городище» і «Прикладники» на Рівненщині.Також нагадують, що іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.У зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає.Крім того, виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.До слова, державний кордон України можна буде перетнути у 19 пунктах пропуску.