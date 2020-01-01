Без масок та п'яні: двох лучанок покарали за порушення карантину





Про це Ольга Бузулук.



Нагадаємо, 6 квітня в Україні запрацювали суворіші правила карантину. Тепер відвідування парків, скверів та прибережних зон дозволене тільки для вигулу домашніх тварин. Вулицями можна пересуватись не більше, ніж двом людям разом, а в громадських місцях заборонено перебувати без маски. Більше про нові обмеження можна прочитати тут.



Речниця патрульної поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що вранці 6 квітня патрульні у Луцьку склали протокол на двох жінок.



«Вони порушували громадський порядок на території автостанції: кричали, мали ознаки алкогольного сп’яніння, сварились між собою. Але водночас вони були без масок і не мали при собі документів, що засвідчують особу. На них склали протоколи, а рішення про покарання прийме суд», - розповіла представниця патрульної поліції.



Протоколи на жінок склали за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей». Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.



Загалом з початку карантину в місті склали 15 протоколів на порушників.



Ольга Бузулук каже, що людей, які попри заборону, перебувають у парку, поки не штрафували.



«В першу чергу патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху, реагують на виклики 102, але під час патрулювання, якщо виявляють людей, які порушують карантин, проводять роз’яснювальні бесіди. Якщо ж порушники починають сваритись і не реагують на зауваження, тоді складатимуть протоколи. Спеціальних рейдів таких немає, але у вільний від викликів час поліція перевіряє місця масового скупчення людей», - повідомила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 квітня у Луцьку патрульні поліцейські склали протокол за порушення карантину на двох жінок, які перебували на території автостанції. Вони були нетверезими та порушували громадський порядок.Про це «Першому» повідомила речниця патрульної поліції у Волинській областіНагадаємо, 6 квітня в Україні запрацювали суворіші правила карантину. Тепер відвідування парків, скверів та прибережних зон дозволене тільки для вигулу домашніх тварин. Вулицями можна пересуватись не більше, ніж двом людям разом, а в громадських місцях заборонено перебувати без маски. Більше про нові обмеження можна прочитати тут.Речниця патрульної поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що вранці 6 квітня патрульні у Луцьку склали протокол на двох жінок.«Вони порушували громадський порядок на території автостанції: кричали, мали ознаки алкогольного сп’яніння, сварились між собою. Але водночас вони були без масок і не мали при собі документів, що засвідчують особу. На них склали протоколи, а рішення про покарання прийме суд», - розповіла представниця патрульної поліції.Протоколи на жінок склали за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей». Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.Загалом з початку карантину в місті склали 15 протоколів на порушників.Ольга Бузулук каже, що людей, які попри заборону, перебувають у парку, поки не штрафували.«В першу чергу патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху, реагують на виклики 102, але під час патрулювання, якщо виявляють людей, які порушують карантин, проводять роз’яснювальні бесіди. Якщо ж порушники починають сваритись і не реагують на зауваження, тоді складатимуть протоколи. Спеціальних рейдів таких немає, але у вільний від викликів час поліція перевіряє місця масового скупчення людей», - повідомила вона.

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