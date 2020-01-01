У рожищенській райлікарні прокоментували випадок зараження жінки коронавірусом
Сьогодні, 14:29
У Рожищі 6 квітня підтвердили перший випадок коронавірусу.
У Рожищенській центральній районній лікарні прокоментували ситуацію.
Зауважують, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Рожищенського району провів невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на вулиці Куліша міста Рожище.
Наразі встановили коло контактних осіб, які будуть направлені на медичне обстеження та самоізоляцію.
Хвора перебувала на спостережені у сімейного лікаря, з 2 квітня її госпіталізували до КНП "Рожищенська ЦРЛ". Після лабораторного підтвердження ПЛР-тестування хвору екстрено відправили до Волинської обласної інфекційної лікарні.
Станом на 14 годину в будинку та прибудинковій території, де проживає хвора, провели заключні дезінфекційні заходи.
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У Рожищенській центральній районній лікарні прокоментували ситуацію.
Зауважують, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Рожищенського району провів невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на вулиці Куліша міста Рожище.
Наразі встановили коло контактних осіб, які будуть направлені на медичне обстеження та самоізоляцію.
Хвора перебувала на спостережені у сімейного лікаря, з 2 квітня її госпіталізували до КНП "Рожищенська ЦРЛ". Після лабораторного підтвердження ПЛР-тестування хвору екстрено відправили до Волинської обласної інфекційної лікарні.
Станом на 14 годину в будинку та прибудинковій території, де проживає хвора, провели заключні дезінфекційні заходи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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