У рожищенській райлікарні прокоментували випадок зараження жінки коронавірусом

У Рожищі 6 квітня підтвердили перший випадок коронавірусу.У Рожищенській центральній районній лікарні прокоментували ситуацію.Зауважують, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Рожищенського району провів невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на вулиці Куліша міста Рожище.Наразі встановили коло контактних осіб, які будуть направлені на медичне обстеження та самоізоляцію.Хвора перебувала на спостережені у сімейного лікаря, з 2 квітня її госпіталізували до КНП "Рожищенська ЦРЛ". Після лабораторного підтвердження ПЛР-тестування хвору екстрено відправили до Волинської обласної інфекційної лікарні.Станом на 14 годину в будинку та прибудинковій території, де проживає хвора, провели заключні дезінфекційні заходи.