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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У рожищенській райлікарні прокоментували випадок зараження жінки коронавірусом

У рожищенській райлікарні прокоментували випадок зараження жінки коронавірусом
У Рожищі 6 квітня підтвердили перший випадок коронавірусу.

У Рожищенській центральній районній лікарні прокоментували ситуацію.

Зауважують, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Рожищенського району провів невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на вулиці Куліша міста Рожище.

Наразі встановили коло контактних осіб, які будуть направлені на медичне обстеження та самоізоляцію.

Хвора перебувала на спостережені у сімейного лікаря, з 2 квітня її госпіталізували до КНП "Рожищенська ЦРЛ". Після лабораторного підтвердження ПЛР-тестування хвору екстрено відправили до Волинської обласної інфекційної лікарні.

Станом на 14 годину в будинку та прибудинковій території, де проживає хвора, провели заключні дезінфекційні заходи.

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Теги: Рожище, коронавірус
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