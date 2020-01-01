Четверо волинських патологоанатомів захворіли на коронавірус





Про це Ігор Ващенюк.



Медик каже: у 4 волинських патологоанатомів підтвердилися позитивні тести COVID-19. З його слів, нині вони перебувають на самоізоляції.



"На мою думку, це не було пов’язано з тим вскриттям, яке вони проводили. Тому що там все таки вони мали костюми біозахисту. Вони були екіпіровані і аналізи робили в той самий день, коли вони проводили маніпуляції. Як на мене, інфікування вже було до того. Я думаю, що реально інфікованих відсоток значно вищий, ніж той що в нас є, і в більшості молодих людей захворювання протікає безсимптомно. Тому прошарок інфікованих є досить значний. І тому вживаються такі карантинні заходи", - прокоментував начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк



На Волині виявили 7 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Загалом в області зареєстрували 26 випадків захворювання на коронавірус.



Також Ігор Ващенюк розповів про стан медиків Луцької міської клінічної лікарні, у яких взяли аналізи на ПЛР-тести. Каже: виявили осіб, які нині обстежуються.



"Частина там повторно, а частина додаткові обстеження. Вони всі відправлені на Київ, ще аналізів не має. Але, ті що є, то поки що негативні", - каже Ігор Ващенюк.



За словами керівника обласного управління охорони здоров’я, станом на сьогодні волинські медики не мають костюмів біозахисту та ізоляційних халатів. Гроші на це виділили.



"Їх немає на ринку і їх купити складно, тому на перший час є, але їх недостатньо. Якщо з масками і рукавичками для першої зустрічі з інфекцією, то ми це маємо. Отримали з держрезерву, отримали гуманітарну допомогу, то по цих позиціях є проблема. Як будете виходити із ситуації? Шукаємо, на жаль, вони відсутні на ринку України і світу. Ніхто не був готовий до такої кількості, до такого споживання. Тому є готовність шити багаторазові костюми, але нас цікавлять одноразові, щоб їх можна було міняти, для того, щоб адекватно захистити медичний персонал", - розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.



За період спостереження в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обласний лабораторний центр обстежив 153 особи. Ігор Ващенюк каже: припускає, що пік захворюваності може бути на Великодні свята.



Нагадаємо, лікар і медична сестра, які робили розтин хворого на коронавірус волинського лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині четверо патологоанатомів отримали позитивні результати тесту на коронавірусну інфекцію.Про це Суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров’яМедик каже: у 4 волинських патологоанатомів підтвердилися позитивні тести COVID-19. З його слів, нині вони перебувають на самоізоляції."На мою думку, це не було пов’язано з тим вскриттям, яке вони проводили. Тому що там все таки вони мали костюми біозахисту. Вони були екіпіровані і аналізи робили в той самий день, коли вони проводили маніпуляції. Як на мене, інфікування вже було до того. Я думаю, що реально інфікованих відсоток значно вищий, ніж той що в нас є, і в більшості молодих людей захворювання протікає безсимптомно. Тому прошарок інфікованих є досить значний. І тому вживаються такі карантинні заходи", - прокоментував начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор ВащенюкНа Волині виявили. Загалом в області зареєстрували 26 випадків захворювання на коронавірус.Також Ігор Ващенюк розповів про стан медиків Луцької міської клінічної лікарні, у яких взяли аналізи на ПЛР-тести. Каже: виявили осіб, які нині обстежуються."Частина там повторно, а частина додаткові обстеження. Вони всі відправлені на Київ, ще аналізів не має. Але, ті що є, то поки що негативні", - каже Ігор Ващенюк.За словами керівника обласного управління охорони здоров’я, станом на сьогодні волинські медики не мають костюмів біозахисту та ізоляційних халатів. Гроші на це виділили."Їх немає на ринку і їх купити складно, тому на перший час є, але їх недостатньо. Якщо з масками і рукавичками для першої зустрічі з інфекцією, то ми це маємо. Отримали з держрезерву, отримали гуманітарну допомогу, то по цих позиціях є проблема. Як будете виходити із ситуації? Шукаємо, на жаль, вони відсутні на ринку України і світу. Ніхто не був готовий до такої кількості, до такого споживання. Тому є готовність шити багаторазові костюми, але нас цікавлять одноразові, щоб їх можна було міняти, для того, щоб адекватно захистити медичний персонал", - розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.За період спостереження в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обласний лабораторний центр обстежив 153 особи. Ігор Ващенюк каже: припускає, що пік захворюваності може бути на Великодні свята.Нагадаємо, лікар і медична сестра,отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

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