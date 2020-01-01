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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Четверо волинських патологоанатомів захворіли на коронавірус

Четверо волинських патологоанатомів захворіли на коронавірус
На Волині четверо патологоанатомів отримали позитивні результати тесту на коронавірусну інфекцію.

Про це Суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.

Медик каже: у 4 волинських патологоанатомів підтвердилися позитивні тести COVID-19. З його слів, нині вони перебувають на самоізоляції.

"На мою думку, це не було пов’язано з тим вскриттям, яке вони проводили. Тому що там все таки вони мали костюми біозахисту. Вони були екіпіровані і аналізи робили в той самий день, коли вони проводили маніпуляції. Як на мене, інфікування вже було до того. Я думаю, що реально інфікованих відсоток значно вищий, ніж той що в нас є, і в більшості молодих людей захворювання протікає безсимптомно. Тому прошарок інфікованих є досить значний. І тому вживаються такі карантинні заходи", - прокоментував начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк

На Волині виявили 7 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Загалом в області зареєстрували 26 випадків захворювання на коронавірус.

Також Ігор Ващенюк розповів про стан медиків Луцької міської клінічної лікарні, у яких взяли аналізи на ПЛР-тести. Каже: виявили осіб, які нині обстежуються.

"Частина там повторно, а частина додаткові обстеження. Вони всі відправлені на Київ, ще аналізів не має. Але, ті що є, то поки що негативні", - каже Ігор Ващенюк.

За словами керівника обласного управління охорони здоров’я, станом на сьогодні волинські медики не мають костюмів біозахисту та ізоляційних халатів. Гроші на це виділили.

"Їх немає на ринку і їх купити складно, тому на перший час є, але їх недостатньо. Якщо з масками і рукавичками для першої зустрічі з інфекцією, то ми це маємо. Отримали з держрезерву, отримали гуманітарну допомогу, то по цих позиціях є проблема. Як будете виходити із ситуації? Шукаємо, на жаль, вони відсутні на ринку України і світу. Ніхто не був готовий до такої кількості, до такого споживання. Тому є готовність шити багаторазові костюми, але нас цікавлять одноразові, щоб їх можна було міняти, для того, щоб адекватно захистити медичний персонал", - розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.

За період спостереження в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обласний лабораторний центр обстежив 153 особи. Ігор Ващенюк каже: припускає, що пік захворюваності може бути на Великодні свята.

Нагадаємо, лікар і медична сестра, які робили розтин хворого на коронавірус волинського лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

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Теги: Волинь, коронавірус, медики
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Коментарі 2
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так аналізи роблять в Луцьку чи все таки таки в Києві ?
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Судячи з часу очікування 5 днів, відправляють кур'єра пішки в Київ.
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