На Волині через невідповідність вимогам зменшився перелік місць для обсервації

На Волині зменшився перелік закладів, які планували визначити такими, які забезпечуватимуть обсервацію населення.Про це повідомили сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що в області відбувся моніторинг планових місць обсервації. Його здійснили представники санстанції та інших.«Перелік місць, які можуть бути придатними для обсервації, значно зменшився. Бо вимоги дуже жорсткі. Але за необхідності обсервація буде», - сказала Тетяна Щербак.Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, усі, хто перетинає кордони з 1 квітня, мають іти на обсервацію на 14 днів. Спочатку людей на обсервацію мали б селити у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у інші санаторії та профілакторії, пізніше – обіцяли залучати готелі.Зауважимо, що вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїзних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19.