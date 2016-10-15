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У районі на Волині рибінспектори знайшли у річці аж 15 браконьєрських сіток

У районі на Волині рибінспектори знайшли у річці аж 15 браконьєрських сіток
На Хрінницькому водосховищі рибінспектори зафіксували порушення правил рибальства.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, 3 квітня під час рейду Хрінницьким водосховищем знайшли безгосподарське майно. Під час обстеження водойми між селами Липа та Гумнище Горохівського району виявили та вилучили 15 сіток загальною довжиною 600 метрів. Заборонені знаряддя вилучили.

«Усі заборонені знаряддя лову, що вилучаються у громадян або за актами безхазяйного майна відправляються на склад вилученого майна Управління Держрибагентства у Волинській області. Комісією приймається рішення щодо подальшого знищення цих засобів, шляхом рубання та різання, з подальшою утилізацією», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.

Довідкова інформація.
Нагадуємо, з першого квітня триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ. Під час нересту також забороняється проведення вибухових та інших видів робіт, добування будівельних матеріалів (видобування піщано-гравійної суміші, розчистку русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо).


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Теги: сітки, браконьєри, Волинь
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