У Луцьку у двох працівників підшипникового заводу виявили COVID-19





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Богдан Волчок.



Він зазначив, що персональних даних та посад він розголошувати не має права, проте підтвердив, що коронавірус діагностували у двох працівників.



Також він зазначив, що коло контактних осіб вже встановили, вони перебуватимуть на самоізоляції. Всю наявну інформацію також передадуть в поліцію. Богдан Волчок наголосив, що на підприємстві забезпечують усі необхідні умови для протидії поширенню коронавірусу.



З власних джерел редакції стало відомо, що одна з хворих – жінка, син якої нещодавно повернувся з-за кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох працівників заводу SKF тест на коронавірус дав позитивний результат. Коло контактних осіб встановили, вони перейшли на самоізоляцію.Про це Інформаційному агентству стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна»Він зазначив, що персональних даних та посад він розголошувати не має права, проте підтвердив, що коронавірус діагностували у двох працівників.Також він зазначив, що коло контактних осіб вже встановили, вони перебуватимуть на самоізоляції. Всю наявну інформацію також передадуть в поліцію. Богдан Волчок наголосив, що на підприємстві забезпечують усі необхідні умови для протидії поширенню коронавірусу.З власних джерел редакції стало відомо, що одна з хворих – жінка, син якої нещодавно повернувся з-за кордону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію