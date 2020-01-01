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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку у двох працівників підшипникового заводу виявили COVID-19

У Луцьку у двох працівників підшипникового заводу виявили COVID-19
У двох працівників заводу SKF тест на коронавірус дав позитивний результат. Коло контактних осіб встановили, вони перейшли на самоізоляцію.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна» Богдан Волчок.

Він зазначив, що персональних даних та посад він розголошувати не має права, проте підтвердив, що коронавірус діагностували у двох працівників.

Також він зазначив, що коло контактних осіб вже встановили, вони перебуватимуть на самоізоляції. Всю наявну інформацію також передадуть в поліцію. Богдан Волчок наголосив, що на підприємстві забезпечують усі необхідні умови для протидії поширенню коронавірусу.

З власних джерел редакції стало відомо, що одна з хворих – жінка, син якої нещодавно повернувся з-за кордону.

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Теги: Луцьк, завод, коронавірус, працівники
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