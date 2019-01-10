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Судитимуть колишнього військовослужбовця з Волині, який хотів продати холодну зброю

Судитимуть колишнього військовослужбовця з Волині, який хотів продати холодну зброю
Судитимуть волинянина, який намагався продати багнет.

Слідство встановило, що демобілізований військовослужбовець Збройних сил України розмістив на одному із сайтів оголошення і, знайшовши покупця, намагався збути на території Іваничівського району клинкову холодну зброю – багнет. Однак його дії своєчасно виявили та припинили працівники поліції, -

Невдовзі чоловік постане перед судом.

Довідково: за вчинення таких злочинів санкцією ч. 2 ст. 263 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

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Теги: зброя, торгівля, військовий
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