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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині досі не відправили на обов’язкову обсервацію жодну людину

На Волині досі не відправили на обов’язкову обсервацію жодну людину
Станом на 6 квітня жодної людини, яка перетнула кордон і приїхала в Україну через Волинь, не поселили на обсервацію, яка наразі в Україні є обов’язковою.

Про це стало відомо сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що досі люди, які прибувають з-за кордону через волинські пункти пропуску, підписують документ про обов’язкову самоізоляцію і їдуть додому відбувати її протягом 14 днів.

«Якщо будемо бачити, що люди не виконують або не будемо мати достатньої кількості сил, щоб забезпечувати контроль, тоді будемо вимушені селити на обсервацію», - сказала Щербак.

Зауважимо, що 2 квітня під час брифінгу Щербак зауважувала, що станом на 13:30 того дня Кабмін вносить правки у постанову, де примусову самоілюзяцію змінять на примусову обсервацію.

«З хвилини на хвилину ці правки будуть внесені і будемо поселяти на обсервацію», - сказала посадовиця.

Кабмін оприлюднив зміни до постанови, де перебачив обов’язкову обсервацію, того ж дня, 2 квітня. Згідно з цим документом примусову обсервацію протягом 2 тижнів мають пройти усі особи, які здійснили перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою).

Спочатку людей на обсервацію на Волині мали селити у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у інші санаторії та профілакторії, пізніше обіцяли готелі, якщо буде така потреба.

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Теги: обсервація, Волинь, коронавірус
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