На Волині досі не відправили на обов’язкову обсервацію жодну людину

Станом на 6 квітня жодної людини, яка перетнула кордон і приїхала в Україну через Волинь, не поселили на обсервацію, яка наразі в Україні є обов’язковою.Про це стало відомо сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської облдержадміністраціїповідомила, що досі люди, які прибувають з-за кордону через волинські пункти пропуску, підписують документ про обов’язкову самоізоляцію і їдуть додому відбувати її протягом 14 днів.«Якщо будемо бачити, що люди не виконують або не будемо мати достатньої кількості сил, щоб забезпечувати контроль, тоді будемо вимушені селити на обсервацію», - сказала Щербак.Зауважимо, що 2 квітня під час брифінгу Щербак зауважувала, що станом на 13:30 того дня Кабмін вносить правки у постанову, де примусову самоілюзяцію змінять на примусову обсервацію.«З хвилини на хвилину ці правки будуть внесені і будемо поселяти на обсервацію», - сказала посадовиця.Кабмін оприлюднив зміни до постанови, де перебачив обов’язкову обсервацію, того ж дня, 2 квітня. Згідно з цим документом примусову обсервацію протягом 2 тижнів мають пройти усі особи, які здійснили перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою).Спочатку людей на обсервацію на Волині мали селити у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у інші санаторії та профілакторії, пізніше обіцяли готелі, якщо буде така потреба.