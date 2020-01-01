Які супутні хвороби мали більшість померлих з коронавірусом в Україні





Про це



Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

74% — серцево-судинні захворювання;

40% — цукровий діабет;

7,5% — новоутворення;

7,5% — захворювання нирок;

11% — захворювання легень;

4% — ожиріння;

26% — поєднані захворювання.



Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Україні - 38 летальних випадків.



Також серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%



Із 1319 підтверджених випадків, 95 — серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них - 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.



Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.



Усі 38 пацієнтів були госпіталізовані. Також усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість померлих з коронавірусною інфекцією мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):74% — серцево-судинні захворювання;40% — цукровий діабет;7,5% — новоутворення;7,5% — захворювання нирок;11% — захворювання легень;4% — ожиріння;26% — поєднані захворювання.Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Україні -Також серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%Із 1319 підтверджених випадків, 95 — серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них - 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.Усі 38 пацієнтів були госпіталізовані. Також усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію