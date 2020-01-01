Які супутні хвороби мали більшість померлих з коронавірусом в Україні
Сьогодні, 16:40
Більшість померлих з коронавірусною інфекцією мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
74% — серцево-судинні захворювання;
40% — цукровий діабет;
7,5% — новоутворення;
7,5% — захворювання нирок;
11% — захворювання легень;
4% — ожиріння;
26% — поєднані захворювання.
Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Україні - 38 летальних випадків.
Також серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%
Із 1319 підтверджених випадків, 95 — серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них - 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.
Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.
Усі 38 пацієнтів були госпіталізовані. Також усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
74% — серцево-судинні захворювання;
40% — цукровий діабет;
7,5% — новоутворення;
7,5% — захворювання нирок;
11% — захворювання легень;
4% — ожиріння;
26% — поєднані захворювання.
Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Україні - 38 летальних випадків.
Також серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%
Із 1319 підтверджених випадків, 95 — серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них - 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.
Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.
Усі 38 пацієнтів були госпіталізовані. Також усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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