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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Які супутні хвороби мали більшість померлих з коронавірусом в Україні

Які супутні хвороби мали більшість померлих з коронавірусом в Україні
Більшість померлих з коронавірусною інфекцією мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
74% — серцево-судинні захворювання;
40% — цукровий діабет;
7,5% — новоутворення;
7,5% — захворювання нирок;
11% — захворювання легень;
4% — ожиріння;
26% — поєднані захворювання.

Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Україні - 38 летальних випадків.

Також серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%

Із 1319 підтверджених випадків, 95 — серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них - 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.

Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.

Усі 38 пацієнтів були госпіталізовані. Також усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.

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Теги: статистика, Україна, супутні хвороби, коронавірус
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