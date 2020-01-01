В Україні зʼявились аеромедичні бригади
Сьогодні, 17:00
В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації.
Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко, - повідомляє пресслужба МОЗу.
До складу аеромедичної бригади входять 8 повітряних суден, три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять - Національній гвардії України.
У складних випадках ці судна можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України.
Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 6 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1319, за добу виявили 68 нових випадків.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко, - повідомляє пресслужба МОЗу.
До складу аеромедичної бригади входять 8 повітряних суден, три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять - Національній гвардії України.
У складних випадках ці судна можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України.
Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 6 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1319, за добу виявили 68 нових випадків.
Головне фото - ілюстративне.
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