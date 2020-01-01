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На Волині через оборудку з «євробляхою» судитимуть поліцейського та двох його спільників

На Волині через оборудку з «євробляхою» судитимуть поліцейського та двох його спільників
Поліцейського та двох його спільників на Волині судитимуть за незаконну легалізацію в Україні автомобіля на іноземній реєстрації.

Троє обвинувачених – наразі уже колишній 27-річний інспектор роти №3 батальйону управління патрульної поліції у Волинській області, 24-річна лучанка та 32-річний мешканець одного із сіл Луцького району – провернули оборудку із легалізацією в Україні належного волинянину автомобіля на польській реєстрації, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

За 700 доларів США в кустарних умовах вони замінили номер кузова авто, виготовили на нього українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію.

Злочинні дії експравоохоронця та його спільників були викриті працівниками Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в області.
Нині усіх трьох обвинувачують у заміні номера кузова транспортного засобу, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а жінку – ще і у підробленні й збуті офіційного документа.

Далі – слово за судом.

До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до трьох років обмеження волі.


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Теги: оборудка, Волинь, євробляха, суд
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