Судитимуть волинянина, який торгував наркотиками

За наркозлочини судитимуть 39-річного мешканця Ковеля.Правохоронці у лютому 2020 року задокументували два факти збуту чоловіком особливо небезпечної психотропної речовини PVP.Цю ж речовину, а також понад 22 г канабісу виявили й вилучили працівники поліції у нього вдома під час санкціонованого обшуку 19 лютого 2020 року, - інформує прокуратура Волинської області.Ковельчанина обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 309 та ч.2 ст. 307 КК України, за вчинення яких передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна).Подальшу долю чоловіка вирішуватиме суд.