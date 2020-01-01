Судитимуть волинянина, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:15
За наркозлочини судитимуть 39-річного мешканця Ковеля.
Правохоронці у лютому 2020 року задокументували два факти збуту чоловіком особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Цю ж речовину, а також понад 22 г канабісу виявили й вилучили працівники поліції у нього вдома під час санкціонованого обшуку 19 лютого 2020 року, - інформує прокуратура Волинської області.
Ковельчанина обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 309 та ч.2 ст. 307 КК України, за вчинення яких передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна).
Подальшу долю чоловіка вирішуватиме суд.
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Правохоронці у лютому 2020 року задокументували два факти збуту чоловіком особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Цю ж речовину, а також понад 22 г канабісу виявили й вилучили працівники поліції у нього вдома під час санкціонованого обшуку 19 лютого 2020 року, - інформує прокуратура Волинської області.
Ковельчанина обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 309 та ч.2 ст. 307 КК України, за вчинення яких передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна).
Подальшу долю чоловіка вирішуватиме суд.
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