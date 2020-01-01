«Бог – у серці»: у Волинській ОДА радять не йти до церкви на Великдень
Сьогодні, 17:12
Посадовці Волинської облдержадміністрації рекомендують утримуватися від скупчення людей, у тому числі – й під час богослужінь.
Про це йшлося сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що попереду – Великдень, тож є ймовірність, що люди масово йтимуть до храму.
«Бог – у нас в серці. Ми рекомендуємо таки утриматися. Але якщо навіть служба відбувається, то має бути в межах умов карантину: на одну людину – 10 квадратних метрів. Якщо ви хочете послухати месу, то це можна зробити і на вулиці, а батюшка в гучномовець буде її вести», - сказала Тетяна Щербак.
Вона наголосила, що дотримання карантинних заходів буде жорстко контролюватися силовими структурами.
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Про це йшлося сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що попереду – Великдень, тож є ймовірність, що люди масово йтимуть до храму.
«Бог – у нас в серці. Ми рекомендуємо таки утриматися. Але якщо навіть служба відбувається, то має бути в межах умов карантину: на одну людину – 10 квадратних метрів. Якщо ви хочете послухати месу, то це можна зробити і на вулиці, а батюшка в гучномовець буде її вести», - сказала Тетяна Щербак.
Вона наголосила, що дотримання карантинних заходів буде жорстко контролюватися силовими структурами.
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