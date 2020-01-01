вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Бог – у серці»: у Волинській ОДА радять не йти до церкви на Великдень

«Бог – у серці»: у Волинській ОДА радять не йти до церкви на Великдень
Посадовці Волинської облдержадміністрації рекомендують утримуватися від скупчення людей, у тому числі – й під час богослужінь.

Про це йшлося сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що попереду – Великдень, тож є ймовірність, що люди масово йтимуть до храму.

«Бог – у нас в серці. Ми рекомендуємо таки утриматися. Але якщо навіть служба відбувається, то має бути в межах умов карантину: на одну людину – 10 квадратних метрів. Якщо ви хочете послухати месу, то це можна зробити і на вулиці, а батюшка в гучномовець буде її вести», - сказала Тетяна Щербак.

Вона наголосила, що дотримання карантинних заходів буде жорстко контролюватися силовими структурами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Великдень, карантин, коронавірус, церква, Тетяна Щербак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні запускають додаток, аби стежити за дотриманням карантину
Сьогодні, 18:18
Які супутні хвороби мали більшість померлих з коронавірусом в Україні
Сьогодні, 16:40
На Волині досі не відправили на обов’язкову обсервацію жодну людину
Сьогодні, 16:33
У Луцьку експерти МОЗ перевіряють готовність лабораторії виявляти коронавірус
Сьогодні, 16:12
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії на Волині загинули двоє молодих поліцейських: повідомили їхні імена. ФОТО
Сьогодні, 17:18
Судитимуть волинянина, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:15
«Бог – у серці»: у Волинській ОДА радять не йти до церкви на Великдень
Сьогодні, 17:12
В Україні зʼявились аеромедичні бригади
Сьогодні, 17:00
На Волині через оборудку з «євробляхою» судитимуть поліцейського та двох його спільників
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
Чи закриватимуть церкви на період карантину Чи закриватимуть церкви на період карантину
Сьогодні, 08:33
«Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину «Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину
28 березень, 11:24
Що митрополит Михаїл радить робити під час карантину Що митрополит Михаїл радить робити під час карантину
19 березень, 16:47
Вселенський патріарх заборонив проводити служби у церквах через коронавірус Вселенський патріарх заборонив проводити служби у церквах через коронавірус
19 березень, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На місці радянського магазину «Мисливець» у центрі Луцька відкриють відділення банку
Сьогодні, 18:37
 0
В Україні запускають додаток, аби стежити за дотриманням карантину
Сьогодні, 18:18
 0
Волинські рятувальники отримали новий сучасний автомобіль
Сьогодні, 18:00
 0
Ще одне місто на Волині вимикає опалення
Сьогодні, 17:47
 0
В Україні викрили потужну ботоферму, якою керували з Росії і поширювали фейки про COVID-19
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8