«Бог – у серці»: у Волинській ОДА радять не йти до церкви на Великдень

Посадовці Волинської облдержадміністрації рекомендують утримуватися від скупчення людей, у тому числі – й під час богослужінь.Про це йшлося сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАзауважила, що попереду – Великдень, тож є ймовірність, що люди масово йтимуть до храму.«Бог – у нас в серці. Ми рекомендуємо таки утриматися. Але якщо навіть служба відбувається, то має бути в межах умов карантину: на одну людину – 10 квадратних метрів. Якщо ви хочете послухати месу, то це можна зробити і на вулиці, а батюшка в гучномовець буде її вести», - сказала Тетяна Щербак.Вона наголосила, що дотримання карантинних заходів буде жорстко контролюватися силовими структурами.