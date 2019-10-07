Ще одне місто на Волині вимикає опалення

Завтра, 7 квітня, призупинять подачу теплоносія для опалення у Нововолинську. Не стосується це лише котельні центральної міської лікарні.Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.Зауважують, що у разі пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче +8С комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго» відновить подачу теплоносія для опалення відповідно до температурного графіка. У випадку ж збереження середньодобової температури зовнішнього повітря вище +8С, датою припинення опалювального сезону вважатимуть 7 квітня.Відповідним розпорядження також рекомендовано ТзОВ «Теплопостач» та головному лікарю Нововолинської центральної міської лікарні Морозу В.В. припинити подачу теплоносія на об’єкти центральної міської лікарні, якщо протягом трьох наступних діб середньодобова температура зовнішнього повітря становитиме більше +8С.