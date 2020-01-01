вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення

Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько -1…+2 градусів, удень – +18…+20. Вітер південний і південно-західний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь має понад 2,2 мільярда гривень податкових надходжень
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення
Сьогодні, 20:00
Біля волинського вишу невідомі викрали скульптуру кликуна
Сьогодні, 19:58
На Волині – перше одужання від коронавірусу
Сьогодні, 19:38
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 117 пожеж
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 квітня
03 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 квітня
02 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 квітня
01 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 квітня
31 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь має понад 2,2 мільярда гривень податкових надходжень
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення
Сьогодні, 20:00
 0
Біля волинського вишу невідомі викрали скульптуру кликуна
Сьогодні, 19:58
 0
На Волині – перше одужання від коронавірусу
Сьогодні, 19:38
 0
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 117 пожеж
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8