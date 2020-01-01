На місці радянського магазину «Мисливець» у центрі Луцька відкриють відділення банку





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І поки Луцьк на карантині, у приміщенні магазину триває ремонт. З вікон уже зняли фігурні грати. Фасад поки лишається без змін. З 60-х років на фасаді збереглася і вивіска магазину «Мисливець», на якій зображений тетерук. Поки її ще можна побачити, а от подальша її доля – невідома.



З радянських часів цю споруду називають Будинком мисливця.



Саме як Будинок мисливця він і був спроектований у 1964-му відомим луцьким архітектором Ростиславом Метельницьким. Від початку і дотепер приміщення належить Волинській організації УТМР (Українського товариства мисливців та рибалок). Офіс УТМР розташований на 2-му поверсі будівлі.



Поки у стінах колишнього магазину на всю триває ремонт, на дверях вивіска, яка розказує: тут скоро буде одне з відділень Приватбанку. «Незабаром – відкриття! Ми відкриваємо тут нове відділення, щоб бути ще ближчими до вас!» - йдеться на оголошенні на дверях.



Природознавець і журналіст Валерій Мельник пригадує, що магазин «Мисливець» у радянські роки був своєрідним клубом для любителів мисливства з усієї області.



«То був справжній клуб! Там часто збиралося справжнє середовище однодумців. Можна було зайти, зустріти когось знайомого, запитати, як справи, про щось домовитися, сходити потім на каву. Багато років завідувачкою магазину була Тетяна Іванова. В радянські роки, коли була монополія на такий товар, то лише там можна було придбати зброю, боєприпаси, порох, шріт і таке інше. Там продавали мисливське та рибальське спорядження. Магазин був власністю УТМР, а прибутки від його діяльності спрямовували на розвиток обласного осередку УТМР. Коли в 2000-х з’явилася низка приватних магазинів з таким товаром, де інвестори потужніші, які господарювати могли вільніше, цей – просто не зміг втриматися на плаву», - розповідає Валерій Мельник.



Зліва від магазину колись був зал, де мали змогу збиратися мисливці та рибалки. Згодом там відкрили заклад громадського харчування, нині на приміщення теж оголошення «Оренда».



Угорі над магазином – офіси облорганізації УТМР.



Нинішній керівник Волинського осередку УТМР Андрій Дмитрук каже, що приміщення магазину дали банку в оренду з умовою, аби ті не змінювали фасад. Тому що для мисливців ця споруда має свою історію і тим цінна.



Закрити магазин були змушені через надмірні податки.



«Всі приватні заклади працюють на єдиному податку. Це ж не секрет. Тому нас просто «задавили». Я став шукати, чи можна віддати приміщення комусь із конкурентів, не знайшов бажаючих. Тому вирішили спільно: тут буде банк», - пояснив «Першому» Андрій Дмитрук.



За його словами, рішення про оренду приймала рада УТМР, а це 37 людей (керівники районних організацій). Була пропозиція віддати приміщення під заклад харчування, але члени ради на це не пішли, вирішили, щоб ліпше тут був банк.



«Ми маємо надію, що колись повернемо магазин «Мисливець» у ці стіни», - каже Андрій Дмитрук.



Зліва на фото: ось що було на місці Будинку мисливця до Другої світової. 30-ті роки Будинок мисливця у 60-х роках.

За словами луцького краєзнавця Олександра Котиса, перед Другою світовою війною на цьому місці у Луцьку був скромний будинок з турецькою цукернею Dardanel, а поруч була теж маловідома пекарня Йойни Тейтельбойма. На одній зі старих світлин, що дожили дотепер, ще можна побачити, як це місце виглядало. З 60-х років тут – інша споруда. Будинок мисливця, спроектований відомим луцьким архітектором Ростиславом Метельницьким, є яскравим зразком епохи радянського модернізму в Луцьку. Приміщення нещодавно назвали у переліку тих, які Луцька міська рада планує вносити до переліку об’єктів культурної спадщини. Як стверджує Котис, ця будівля «презентує історію міста та його стиль». Недавно у Луцьку затвердили Програму обліку об’єктів культурної спадщини Луцької міської територіальної громади у 2020–2022 роках. Вона передбачає облік 36-ти об'єктів. І ці стіни все ще мають шанси опинитися в переліку тих, які охоронятиме закон.







Текст і фото: Олена ЛІВІЦЬКА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Лесі Українки реконструюють магазин «Мисливець». Цей заклад існував тут ще з радянських років. На його місці планують відкрити відділення банку.Про це повідомляє "Перший". І поки Луцьк на карантині, у приміщенні магазину триває ремонт. З вікон уже зняли фігурні грати. Фасад поки лишається без змін. З 60-х років на фасаді збереглася і вивіска магазину «Мисливець», на якій зображений тетерук. Поки її ще можна побачити, а от подальша її доля – невідома.З радянських часів цю споруду називають Будинком мисливця.Саме як Будинок мисливця він і був спроектований у 1964-му відомим луцьким архітектором. Від початку і дотепер приміщення належить Волинській організації УТМР (Українського товариства мисливців та рибалок). Офіс УТМР розташований на 2-му поверсі будівлі.Поки у стінах колишнього магазину на всю триває ремонт, на дверях вивіска, яка розказує: тут скоро буде одне з відділень Приватбанку. «Незабаром – відкриття! Ми відкриваємо тут нове відділення, щоб бути ще ближчими до вас!» - йдеться на оголошенні на дверях.Природознавець і журналістпригадує, що магазин «Мисливець» у радянські роки був своєрідним клубом для любителів мисливства з усієї області.«То був справжній клуб! Там часто збиралося справжнє середовище однодумців. Можна було зайти, зустріти когось знайомого, запитати, як справи, про щось домовитися, сходити потім на каву. Багато років завідувачкою магазину була Тетяна Іванова. В радянські роки, коли була монополія на такий товар, то лише там можна було придбати зброю, боєприпаси, порох, шріт і таке інше. Там продавали мисливське та рибальське спорядження. Магазин був власністю УТМР, а прибутки від його діяльності спрямовували на розвиток обласного осередку УТМР. Коли в 2000-х з’явилася низка приватних магазинів з таким товаром, де інвестори потужніші, які господарювати могли вільніше, цей – просто не зміг втриматися на плаву», - розповідає Валерій Мельник.Зліва від магазину колись був зал, де мали змогу збиратися мисливці та рибалки. Згодом там відкрили заклад громадського харчування, нині на приміщення теж оголошення «Оренда».Угорі над магазином – офіси облорганізації УТМР.Нинішній керівник Волинського осередку УТМРкаже, що приміщення магазину дали банку в оренду з умовою, аби ті не змінювали фасад. Тому що для мисливців ця споруда має свою історію і тим цінна.Закрити магазин були змушені через надмірні податки.«Всі приватні заклади працюють на єдиному податку. Це ж не секрет. Тому нас просто «задавили». Я став шукати, чи можна віддати приміщення комусь із конкурентів, не знайшов бажаючих. Тому вирішили спільно: тут буде банк», - пояснив «Першому» Андрій Дмитрук.За його словами, рішення про оренду приймала рада УТМР, а це 37 людей (керівники районних організацій). Була пропозиція віддати приміщення під заклад харчування, але члени ради на це не пішли, вирішили, щоб ліпше тут був банк.«Ми маємо надію, що колись повернемо магазин «Мисливець» у ці стіни», - каже Андрій Дмитрук.За словами луцького краєзнавця, перед Другою світовою війною на цьому місці у Луцьку був скромний будинок з турецькою цукернею Dardanel, а поруч була теж маловідома пекарня Йойни Тейтельбойма. На одній зі старих світлин, що дожили дотепер, ще можна побачити, як це місце виглядало. З 60-х років тут – інша споруда. Будинок мисливця, спроектований відомим луцьким архітектором Ростиславом Метельницьким, є яскравим зразком епохи радянського модернізму в Луцьку. Приміщення нещодавно назвали у переліку тих, які Луцька міська рада планує вносити до переліку об’єктів культурної спадщини. Як стверджує Котис, ця будівля «презентує історію міста та його стиль». Недавно у Луцьку затвердили Програму обліку об’єктів культурної спадщини Луцької міської територіальної громади у 2020–2022 роках. Вона передбачає облік 36-ти об'єктів. І ці стіни все ще мають шанси опинитися в переліку тих, які охоронятиме закон.

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